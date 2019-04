Μπλέικ Γκρίφιν: Πέρασε την πόρτα του χειρουργείου (pic)

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Ντιτρόιτ, ο Μπλέικ Γκρίφιν υπεβλήθη σε επιτυχημένη αρθροσκοπική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο.

Ο 30χρονος παίκτης ταλαιπωρήθηκε αρκετά τον τελευταίο καιρό από πόνους κι έπρεπε να καταφύγει στη λύση του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του.

Ο Γκρίφιν αναμένεται να είναι κανονικά στην προετοιμασία της ομάδας το καλοκαίρι.

Blake Griffin underwent a successful arthroscopic procedure on his left knee today. The procedure addressed the issue causing soreness in the knee during the club’s final two weeks of the season & playoffs. He is not expected to miss any planned offseason training or preparation.

— Detroit Pistons (@DetroitPistons) 25 Απριλίου 2019