Κερ σε δημοσιογράφο: «Ποια είναι η ταυτότητά μας; Να σας στείλουμε ένα βίντεο» (vid)

Η ομάδα του Λος Άντζελες επικράτησε των «πολεμιστών» για δεύτερη φορά μέσα στην έδρα τους και μείωσε τη σειρά σε 3-2.

Ο Στιβ Κερ ρωτήθηκε στην Συνέντευξη Τύπου για την «ταυτότητα» των πρωταθλητών του ΝΒΑ και απάντησε, δείχνοντας κάπως την ενόχλησή του:

«Ποια είναι η ταυτότητα της ομάδας μας; Είμαστε back to back πρωταθλητές. Είμαστε πολύ καλοί. Κρεμάμε λάβαρα. Παίζουμε γρήγορα, παίζουμε άμυνα. Ίσως να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο και να σας το στείλουμε».

After Game 5 loss, Steve Kerr chafes at question about 2019 Warriors' identity: "What's the identity of our club? Back-to-back champions. We're really good. I mean we're hanging banners. We play fast, we play defense. Maybe we should do an instructional video and send it to you." pic.twitter.com/TR9Vy4ETVu

— Ben Golliver (@BenGolliver) 25 Απριλίου 2019