Ο Κρις Πολ ενημέρωσε τον Καπέλα ότι θα γίνει viral η δήλωση του για τους Ουόριορς! (vid)

Ο Κρις Πολ έχει χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ και γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι οι μεγάλες κουβέντες πληρώνονται και μάλιστα ακριβά. Οι Ρόκετς καθάρισαν με την σειρά τους στην πρώτη φάση των playoffs και περιμένουν τον επόμενο αντίπαλο τους με τους Ουόριορς να αντιμετωπίζουν τους Κλίπερς και την σειρά να είναι στο 3-2.

Ο Κλιντ Καπέλα ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει η ομάδα του τους Πρωταθλητές και με σιγουριά και αυτοπεποίθηση απάντησε ότι τους θέλει. Κάπου εκεί ο Πολ αντέδρασε και τον ενημέρωσε ότι θα μπει στο... Bleacher Report μετά από αυτή την δήλωση, με τον κόσμο και τον συμπαίκτη του να ξεσπούν σε γέλια.

Rockets on facing the Warriors in Round 2

Clint Capela: "That's what I want. I want to face them."

Chris Paul: "Oh, man, you're going to be all over Bleacher Report. Look at you, can't wait to tweet it."

Capela: "If you want to be the champion you've got to beat the champion." pic.twitter.com/dSXnQu3lwB

— Ben Golliver (@BenGolliver) 25 Απριλίου 2019