Στον πάγκο των Θάντερ ίσως να ήταν λίγο πιο προετοιμασμένοι απ' ότι οι παίκτες του παρκέ για το σουτ του Λίλαρντ, αφού είχαν περιγραφή για το τι θα συμβεί από τον Σεθ Κάρι. Ο παίκτης των Μπλέιζερς ήταν στην άκρη του παρκέ και φαινόταν να μιλά στους αναπληρωματικούς της ομάδας της Οκλαχόμα, ενώ όταν μπαίνει το σουτ είναι σαν να λέει... σας τα έλεγα εγώ.

Seth Curry was telling the OKC bench what Dame was about to do.

