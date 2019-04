Τζορτζ: «Δεν με νοιάζει τι λένε όλοι, ήταν ένα κακό σουτ!» (vid)

Μπορεί ο Λίλαρντ να έχει γνωρίσει την αποθέωση για το μεγάλο σουτ του κόντρα στους Θάντερ, ο Πολ Τζορτζ όπως φαίνεται όμως δεν συμφωνεί με τον ενθουσιασμό. Στην συνέντευξη Τύπου σχολίασε ότι ανεξάρτητα από το τι λένε όλοι εκείνος θεωρεί ότι ήταν ένα κακό σουτ, που όμως πήγε μέσα.

Αναλυτικά:

«Αυτό είναι ένα κακό σουτ. Δεν με νοιάζει τι λένε όλοι. Είναι ένα κακό σουτ. Αλλά το έβαλε. Η ιστορία δεν θα γράψει ότι ήταν ένα κακό σουτ. Ζεις με αυτό»

Thunder's Paul George on defending deep game-winner by Blazers' Damian Lillard: "That's a bad shot. I don't care what anybody says. That's a bad shot. But, hey, he made it. That story won't be told, that it's a bad shot. You live with that." pic.twitter.com/21ueYAHHzY

— Ben Golliver (@BenGolliver) 24 Απριλίου 2019