Μαγικός Λίλαρντ, 34 πόντους στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στους Θάντερ (vid)

Σε παράσταση για έναν ρόλο εξελίχθηκε το πρώτο ημίχρονο του 5ου αγώνας της πρώτης φάσης των playoffs ανάμεσα στους Μπλέιζερς και τους Θάντερ. Ο Ντάμιαν Λίλαρντ ήταν εξαιρετικός και με 34 πόντους έγραψε ιστορία καθώς πέτυχε τους περισσότερους που έχει πετύχει παίκτης της ομάδας του Πόρτλαντ σε ένα ημίχρονο στα playoffs.

Συγκεκριμένα ο Λίλαρντ σε 24 λεπτά συμμετοχής είχε 6/9 δίποντα, 6/9 τρίποντα και 4/6 βολές. Επίσης κατέβασε 3 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και έριξε και 1 τάπα. Απλά απολαυστικός...

D A M E

34 points is the most by any @NBA player in a playoff half since Steve Nash in 2005. pic.twitter.com/W7JSFILwGw

— Trail Blazers (@trailblazers) April 24, 2019