Γιάννης: «Που ήμασταν και που είμαστε, απίστευτο το ταξίδι μας» (vid)

Οι Μπακς με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, «σκούπισαν» την σειρά με τους Πίστονς και ο Greek Freak εκτός από τα όσα έγιναν στο συγκεκριμένο παιχνίδι της σειράς, μίλησε για τα ταξίδι των Ελαφιών όλα αυτά τα χρόνια και πόσα έχουν πετύχει.

«Είναι τρελό, θυμάμαι την πρώτη μας σειρά των playoffs με το Σικάγο, αλλά το που ήμασταν και το που είμαστε... είναι ένα απίστευτο ταξίδι, πιστεύω ότι η ομάδα έχει κάνει σπουδαία δουλειά στο να μας σπρώξει μπροστά και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε σε αυτό την φάση και ελπίζω να γίνεται καλύτερο κάθε μέρα και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει.

Σημαίνει πολλά αυτό που έχουμε πετύχει. Είμαι έξι χρόνια στην λίγκα και το να κερδίσουμε την πρώτη μας σειρά playoffs με αυτό το γκρουπ είναι απίστευτο. Πιστεύω ότι παίζουμε σπουδαία, είμαστε ενωμένοι όλη την σειρά. Ακόμα και όταν είχαμε δυσκολίες και όταν μας πίεσαν και πήραν το προβάδισμα, ενώ εμείς δεν παίζαμε στο καλύτερο μας επίπεδο ήμασταν ικανοί να συνεχίσουμε να παλεύουμε, να πιέζουμε και νιώθω καλά που κερδίσαμε την σειρά όλοι μαζί».

“Where we were and where we are now, it’s been an unbelievable journey.”#FearTheDeer pic.twitter.com/grZQl2WHHN

