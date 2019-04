Ρούμπιο: «Δεν κάναμε τόσο δρόμο για να τα παρατήσουμε» (pic)

Μεγάλη νίκη για τους Τζαζ που δεν παραιτήθηκαν και έκαναν το 3-1 στην σειρά με τους Ρόκετς. Η ομάδα της Γιούτα έδειξε πάθος και ψυχή και ο Ρίκι Ρούμπιο δίνει συνεχώς το σύνθημα για την συνέχεια. Αυτή την φορά ανέβασε μια φωτογραφία, με λεζάντα:

«Δεν κάναμε τόσο δρόμο για να τα παρατήσουμε», δείχνοντας την πρόθεση της ομάδας του να παλέψει μέχρι τέλους και να εξαντλήσει τις πιθανότητες που της αναλογούν.

... we didn’t come this far to quit. #TeamIsEverything pic.twitter.com/i7BzTMfaPA

— Ricky Rubio (@rickyrubio9) 23 Απριλίου 2019