Ο Τζέισον Τέρι, ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, βρέθηκε σε εκπομπή του TNT και αποκάλυψε τις καλύτερες ιστορίες του Γιάννη από την προπόνηση. Αυτό που του έχει μείνει και έχει να θυμάται είναι τον «Greek Freak» είναι να καρφώνει πηδώντας πίσω από την γραμμή των βολών.

Η ερώτηση ήταν για το πιο τρελό πράγμα που έχει δει τον Γιάννη να κάνει και η άμεση απάντηση ήταν η εξής:

«Τον έχω δει να καρφώνει πηδώντας πίσω από την γραμμή των βολών. Πίσω από την γραμμή, όχι πάνω, πίσω. Πόσο κυριαρχικός είναι και στις δύο πλευρές του παρκέ... έχω πει ότι θέλω τον Τζέιμς Χάρντεν για MVP φέτος, αλλά ο Γιάννης κυριαρχεί παντού».

