Γιάννης Αντετοκούνμπο όπως... Ρέι Άλεν 18 χρόνια μετά! (pic)

Μυθική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που στο Game 4 της σειράς με τους Πίστονς σκόραρε 41 πόντους σε μόλις 32 λεπτά συμμετοχής. Κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από την 1/6 του 2001 και τον Ρέι Άλεν, αφού ήταν ο τελευταίος από την ομάδα των Μπακς που είχε καταφέρει να σκοράρει 41 πόντους σε παιχνίδι playoff.

Giannis erupted for 41 PTS in the Game 4 victory!

The last @Bucks player to score 41 PTS in an #NBAPlayoffs game was Ray Allen (6/1/01). pic.twitter.com/tFRyRv9Bji

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Απριλίου 2019