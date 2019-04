Ιστορία έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στον τέταρτο αγώνα με τους Πίστονς, αφού σε λιγότερο από 32 λεπτά έβαλε 40+ πόντους και συγκεκριμένα 41 και με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Γράφει ιστορία ο Γιάνναρος:

THE GREEK FREAK @Giannis_An34 becomes the 1st player to score 40+ PTS in an #NBAPlayoffs game in less than 32 minutes! #FearTheDeer pic.twitter.com/wlZil1m24y

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Απριλίου 2019