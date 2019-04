Συγκινητικός Γκρίφιν: Έπαιξε τραυματίας και αποθεώθηκε όταν αποχώρησε! (vid)

Συγκινητική ήταν η προσπάθεια του Μπλέικ Γκρίφιν στο ματς με τους Μπακς.

Ο ηγέτης των Πίστονς αγωνίστηκε στο ματς, όντας τραυματίας, αφού είχε δεμένο το αριστερό γόνατο.

Πολλές φορές έδειχνε να μην μπορεί να τρέξει, να πηδήξει για ριμπάουντ, να πάει δυνατά σε μα άμυνα.

Πονούσε πολύ στο γόνατο, ωστόσο κατέθεσε την ψυχή του για να βοηθήσει το Ντιτρόιτ και τελικά είχε 22 πόντους.

Στα 7 λεπτά πριν τη λήξη, υπέπεσε 2 φάουλ με σκοπό να συμπληρώσει τα 6, αφού δεν άντεχε άλλο,κάτι που φαινόταν στις κινήσεις του.

Οι φίλαθλοι του Ντιτρόιτ του πρόσφεραν ένα ζεστό standing ovation κατά την αποχώρηση του, δείχνοντας πως εκτίμησαν την αυτοθυσία του.

Blake exits the game to a standing ovation from the Detroit crowd. #DetroitBasketball | #NBAPlayoffs pic.twitter.com/nM7mS2eozN

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 23 Απριλίου 2019