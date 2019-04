Τeam USA: Στο coaching staff ο προπονητής των Χοκς (pic)

Στο προπονητικό επιτελείο της Team USA θα βρίσκεται ο Λόιντ Πιρς για το Παγκόσμιο της Κίνας.

Ο head coach των Χοκς αντικατέστησε τον Νέιτ ΜακΜίλαν, λόγο του προγράμματος του τελευταίου.

Οι υπόλοιποι βοηθοί προπονητές του Γκρεγκ Πόποβιτς είναι οι Στιβ Κερ και Τζέι Ράιτ (προπονητής στο Villanova).

H Τeam USA στοχεύει στο 3ο σερί χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο.

