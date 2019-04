Ίρβινγκ: Από την κρίση... ηγεσίας μέχρι το 4-0 και τα «Ελάφια»! (vids)

Η φετινή σεζόν είναι περίεργη για τους Σέλτικς και ειδικά για τον Κάιρι Ίρβινγκ που κλήθηκε να ανέβει επίπεδο και να δείξει και στους υπόλοιπους τον δρόμο. Οι προσδοκίες ήταν μεγάλες. Τα πράγματα δεν ήταν εύκολα, η διαδρομή είχε εμπόδια και πλέον φτάνοντας στο 4-0 είναι στην επόμενη φάση και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου παίζουν τα ρέστα τους κόντρα στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η πρόκληση είναι πιο μεγάλη από ποτέ.

Ήταν Ιανουάριος του 2019, μόλις 3 μήνες πριν, όταν οι Σέλτικς παρουσίαζαν εικόνα διάλυσης. Μόρις και Μπράουν κόντεψαν να έρθουν στα χέρια σε τάιμ άουτ της ομάδας τους, ενώ ο Ίρβινγκ έβαλε τις φωνές στον Χέιγουορντ μετά τη ήττα από τους Μάτζικ και έπειτα έκανε δηλώσεις για τους συμπαίκτες του που δεν τιμούν κανέναν.

«Οι νεότεροι παίκτες δεν ξέρουν τι χρειάζεται για να γίνεις ομάδα επιπέδου πρωταθλητισμού. Τι χρειάζεται να κάνεις καθημερινά. Αν νομίζουν πως είναι δύσκολο τώρα, πως νομίζουν ότι θα είναι όταν θα προσπαθούμε να φτάσουμε στους τελικούς; Πέρσι δεν υπήρχαν προσδοκίες. Όλοι έπαιζαν ελεύθερα. Όλοι ξεπερνούσαν τα στάνταρ που είχαν θέσει για τους εαυτούς τους. Φέτος όλοι έχουμε μεγάλες προσδοκίες. Οι παίκτες, οι προπονητές, όλοι. Αυτό είναι καλό, αλλά ακόμα δεν ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες. Μπορούμε να πετύχουμε, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούμε. Κι εγώ προσωπικά πρέπει να βελτιωθώ. Πρέπει να κάνουμε νίκες εκτός έδρας. Πρέπει να γίνω καλύτερος ηγέτης και να βοηθήσω την ομάδα να φτάσει εκεί που πρέπει».

Λίγες ημέρες μετά από όλα αυτά ήρθε η αποκάλυψη για το τηλεφώνημα στον ΛεΜπρον Τζέιμς και η συγγνώμη που θέλησε να ζητήσει από τον άλλοτε ηγέτη των Καβαλίερς.

Kyrie Irving felt the phone call with LeBron James brought him some much-needed resolve.#Celtics pic.twitter.com/zsxEcYDzyH — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 21 Φεβρουαρίου 2019

«Τον πήρα τηλέφωνο και ζήτησα συγγνώμη που ήμουν αυτός ο νεαρός παίκτης που τα ήθελε όλα στα δάκτυλά του και τα θεωρούσε όλα δεδομένα. Ήθελα να είμαι αυτός που θα οδηγούσε την ομάδα στο πρωτάθλημα, να είμαι ο ηγέτης. Τα ήθελα όλα. Ο ΛεΜπρον είναι ένας από τους τύπους που ήρθε στο Κλίβελαντ και προσπάθησε να μας δείξει πώς μπορούμε να κερδίσουμε ένα πρωτάθλημα και ήταν δύσκολο γι' αυτόν, κυρίως επειδή δεν ήταν απλό να βγάλει το καλύτερο που μπορούσε από την ομάδα.

Έκανα κακή δουλειά στην αρχή, δίνοντας το κακό παράδειγμα στους συμπαίκτες μου. Δεν έπρεπε να μιλήσω δημόσια για αυτούς. Κάνεις κάποια πράγματα δημόσια και δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και πόσο εύθραυστοι μπορεί να είναι κάποιοι. Περιμένεις αποτελέσματα, αλλά πρέπει να κρατήσεις τα πράγματα σπίτι σου.

Δεν πρέπει να κατηγορώ δημόσια τους συμπαίκτες μου. Έχω έναν τίτλο και έχω γευτεί την επιτυχία, αλλά δεν πρέπει να περιμένω ότι θα πάνε απλώς και θα πάρουν το πρωτάθλημα. Δουλεύω πολύ στον τομέα της υπομονής και προσπαθώ να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου να καταλάβουν ότι μπορούμε να παίξουμε καλά κόντρα στις κορυφαίες ομάδες, αλλά όχι μόνο κόντρα σε αυτές, αλλά εναντίον όλων των ομάδων

Θεώρησα ότι ο ΛεΜπρον ήταν ο καλύτερος με τον οποίο μπορούσα να μιλήσω για το θέμα, επειδή το έχει περάσει. Είχε τύχει να είμαι εγώ αυτός ο 22χρονος που τα ήθελε όλα και μάλιστα αμέσως. Προερχόμουν από μία χρονιά που είχα γίνει All Star και έπρεπε να προσαρμοστώ σε αυτό. Το πήρα προσωπικά, αλλά το μόνο που ήθελε ο ΛεΜπρόν ήταν το καλύτερο από μένα. Ήθελε να διαφυλάξει την υστεροφημία του. Όλα αυτά που έγιναν τώρα με έκαναν να συνειδητοποιήσω πολλά πράγματα σχετικά με το τι χρειάζεται πραγματικά να κάνεις για να κατακτήσεις ένα πρωτάθλημα».

Μια προσωπική εξομολόγηση, μια παραδοχή και σκέψεις που δείχνουν πόσο δύσκολα πέρασε η σεζόν στην Βοστόνη.

Και τα γεγονότα δεν σταματούν εκεί. Τον περασμένο Μάρτιο οι Σέλτικς υποδέχονταν τους Ρόκετς στο TD Garden και άπαντες περίμεναν με ανυπομονησία να δουν μια μεγάλη «μάχη». Η στιγμή του Ίρβινγκ να λάμψει. Μεγάλη στιγμή, μεγάλη ευκαιρία, μεγάλη στιγμή, όμως οι δηλώσεις δεν ήταν αντίστοιχες.

Marcus Morris shoves Jaylen Brown in the Celtics huddle... (:@BleacherReport) pic.twitter.com/dRpLgBGPHG — Dime (@DimeUPROXX) 11 Ιανουαρίου 2019

«Δεν θα μου λείψει τίποτα από αυτά τα σκ@@α όταν σταματήσω. Δεν με νοιάζει αν οι κάμερες και τα φώτα είναι μέρος του παιχνιδιού».

Οι Σέλτικς δυσκολεύτηκαν όλη την σεζόν. Οι ρεπόρτερ της ομάδας σχολιάζουν ότι είτε νικούν, είτε χάνουν οι αντιδράσεις είναι οι ίδιες. Ησυχία, ελάχιστες συζητήσεις και κακή διάθεση. Ο Μόρις είχε πει κάπου τον Φεβρουάριο ότι η χρονιά δεν είναι διασκεδαστική και αυτό γίνεται φανερό σε όποιον έχει παρακολουθήσει την πορεία τους. Ο Ίρβινγκ είχε ως βασική του δουλειά να εμπνεύσει και τους υπόλοιπους, αλλά φαίνεται πως δεν μπορεί να εμπνεύσει τον ίδιο του τον εαυτό.

Από εκεί που στην αρχή της σεζόν είχε πει ότι θα παραμείνει πιστός στους Σέλτικς, κάπου στα μέσα της σεζόν τα πήρε πίσω, είπε ότι δεν χρωστά τίποτα σε κανέναν, με τους Νικς να έχουν μπει στο καλοκαιρινό κάδρο και όλα να είναι στον αέρα. Λίγο πριν το τέλος της κανονικής περιόδου οι Σέλτικς έτρεξαν ένα σερί 11-2 με τον Ίρβινγκ να είναι εκτός εξαιτίας τραυματισμού. Οι συζητήσεις που άνοιξαν ήταν και πάλι πολλές, αλλά ο Σμαρτ βγήκε μπροστά, υπερασπίστηκε τον συμπαίκτη του και έθεσε τις βάσεις για την συνέχεια.

«Πιστεύω ότι είμαστε στην ίδια... σελίδα όλοι. Συμφωνήσαμε ότι όλοι θα τα δώσουμε όλα, θα σταθεί ο ένας στο πλευρό του άλλου, ώστε να τελειώσουμε δυνατά την σεζόν και να παίξουμε με τον σωστό τρόπο. Και γι' αυτό αγαπώ τον Κάιρι. Παίζει δυνατά. Δεν παίρνει τα εύσημα που αξίζει για το πόσο δυνατά παίζει. Πασάρει, σκοράρει. Παίζει άμυνα, αλλά δεν του δίνονται τα εύσημα για όλα αυτά. Όπως είπα αν και είμαστε στο 11-2 χωρίς εκείνον, τον αγαπάμε».

Και κάπως έτσι και με πολλά να έχουν γίνει οι Σέλτικς τερμάτισαν τέταρτοι στην Ανατολή και είχαν μια νέα πρόκληση μπροστά τους. Όσα έγιναν την φετινή σεζόν μπαίνουν στην άκρη και οι Κέλτες οφείλουν να παλέψουν σε μια νέα βάση. Και αυτό κάνουν.

ΊΡΒΙΝΓΚ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΔΗΓΕΙ

Από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα πολλά συνέβησαν, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν έχει πλέον σημασία. Οι Σέλτικς ξεκίνησαν την «μάχη» των playoffs κόντρα στους Πέισερς και πιο αθόρυβα από όλους έγιναν η πρώτη ομάδα που κάνει το 4-0 και βρίσκονται στην επόμενη φάση. Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως τα ήθελαν και ο Ίρβινγκ είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Στα 4 αυτά ματς είχε 22.5 πόντους, με 42.7% στα δίποντα, 42.3% στα τρίποντα και 88.2% στις βολές, 4.5 ριμπάουντ και 7.8 ασίστ, όντας ο οδηγός και ηγέτης της ομάδας του στην επόμενη φάση. Παράλληλα, ο «Uncle Drew» είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών στην ιστορία του ΝΒΑ στα playoffs, αφού έχει 76.4% σε νίκες, έχοντας κάποιος παίξει τουλάχιστον 50 παιχνίδια.

«Ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Από τις δύο εγχειρήσεις και το να παρακολουθώ την ομάδα από τον πάγκο την περασμένη σεζόν, μέχρι τελικά να έχω την ευκαιρία να βγω μπροστά για τους Σέλτικς στα Playoffs. Δεν υπάρχει τίποτα σαν και αυτό».

Kyrie Irving is proud to be playing Celtics basketball in the playoffs.#Celtics pic.twitter.com/7xkGNuCmT7 — Celtics Nation (@CelticsNationCP) 18 Απριλίου 2019

Πολλά άλλαξαν για τους Σέλτικς. Πλέον, βρίσκονται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, άφησαν στην άκρη όσα τους χώριζαν και παλεύουν για έναν σκοπό. Άλλωστε ο Ίρβινγκ ήταν εκείνος που το παραδέχτηκε και πάλι στις δηλώσεις του μετά την τέταρτη νίκη της ομάδας του. Η επικοινωνία έχει αλλάξει εκτός και εντός παρκέ, όλοι δίνουν το κάτι παραπάνω και αυτό είναι που μετρά όταν τα playoffs αρχίζουν. Ο παίκτης της Βοστόνης τόνισε ότι το κουμπί της επανεκκίνησης έχει πατηθεί και η συνέχεια θα πρέπει να είναι μια από τα ίδια. Οι Μπακς πιθανότατα θα είναι ο επόμενος αντίπαλος και η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη για τον Ίρβινγκ, που έχασε και τα περασμένα playoffs. Οι Σέλτικς θα έχουν να αντιμετωπίσουν την καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ στην κανονική περίοδο και μένει να δούμε κατά πόσο όλα όσα έγιναν μέσα στην σεζόν ανήκουν στο παρελθόν και ο κοινός σκοπός της επιτυχίας θα τους ενώσει για τα καλά και στο κορυφαίο επίπεδο.