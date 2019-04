Λίλαρντ: «Αγνοήσαμε το trash talk και τους διαιτητές για να κερδίσουμε» (vid)

Ο Λίλαρντ μίλησε για όλα όσα εκείνα έκαναν οι Μπλέιζερς για να πάρουν το τέταρτο παιχνίδι της σειράς με τους Θάντερ. Όπως παραδέχτηκε αποφάσισαν όλοι μαζί να αγνοήσουν προκλήσεις και διαιτητές και να συγκεντρωθούν στο παιχνίδι και μόνο και αυτό έκαναν.

«Μετά το Game 3 της σειράς ήμασταν στα αποδυτήρια συζητώντας για τα φάουλ που στηρίχτηκαν και άλλα τέτοια, αλλά στο Game 4, δεν μιλούσαμε με κανέναν πέρα από το εαυτό μας. Οι διαιτητές μπορούν να σφυρίζουν ότι θέλουν και εμείς θα ανησυχούμε μόνο για τον εαυτό μας. Μετά το τελευταίο παιχνίδι έπρεπε να ισορροπήσουμε, να μην είμαστε συναισθηματικοί και απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ήμασταν παθιασμένοι για το παιχνίδι, αλλά όπως είπα νωρίτερα δεν... γκρινιάξαμε, επειδή ήμασταν συγκεντρωμένοι στην ομάδα μας.

Δεν θα βγούμε εκεί έξω και θα τρελαθούμε με τους διαιτητές, δεν θα βγούμε να... τσακωθούμε και να κάνουμε όλα αυτά. Θα συγκεντρωθούμε σε αυτά που πρέπει και αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να κερδίσουμε. Είμαι περήφανος πως μείναμε σε αυτά».

Damian Lillard on Blazers' response to chippy Game 3 vs. Thunder: "We had a business-like mentality. We're not talking to nobody but ourselves. The refs can call it how they want to call it. Whenever the crowd gets into it, we'll do what we do. I was proud we could stick to that" pic.twitter.com/B2z3f2BDaD

— Ben Golliver (@BenGolliver) 22 Απριλίου 2019