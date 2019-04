ΜακΚόλουμ: «Φέτος είπα στον αδελφό μου ότι δεν θα πάω να τον δω» (vid)

Ακόμα ένα βήμα απέναντι στους Θάντερ έκαναν οι Μπλέιζερς, με τον ΜακΚόλουμ να είναι εξαιρετικός με 27 πόντους. Ο παίκτης της ομάδας του Πόρτλαντ παραδέχτηκε ότι η περσινή σεζόν ήταν πολύ δύσκολη για εκείνον και την ομάδα του, αλλά φέτος όλα θα είναι διαφορετικά.

«Μας σκούπισαν πέρυσι. Ήταν στην τηλεόραση κάθε μέρα. Μιλούσαν για εμένα και το αν θα γίνω ανταλλαγή, για το πως δεν μπορούμε όλοι μαζί να κερδίσουμε. Μπόρεσα να ταξιδέψω στην Ευρώπη και να δω τον αδελφό μου να παίζει γιατί η σεζόν τέλειωσε τόσο νωρίς. Του είπα ότι αυτή την σεζόν, δεν θα μπορέσω να πάω».

Blazers' CJ McCollum: "We got swept last year. It was on TV every day. They talked about me getting traded, how we can't win together. I was able to fly to Europe to see my brother play because the season ended so early. I told him this year, I ain't going to be able to make it." pic.twitter.com/5Vo0a0TgVd

— Ben Golliver (@BenGolliver) 22 Απριλίου 2019