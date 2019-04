Με Γιάννη το TOP-5 του Μπάρκλεϊ και «βλέπει» Μπακς στους τελικούς της Ανατολής! (vids)

Ο «Sir Charles» εξήγησε ότι οι ΛεΜπρόν Τζέιμς, Κέβιν Ντουράντ, Γιάννης Αντετοκούνμπο, Καουάι Λέοναρντ και Χάρντεν είναι στο ΤΟΡ-5 της λίστας του, αν και το υπόλοιποι «crew» του έκανε... bullying επειδή απουσίαζε από τη λίστα ο Στεφ Κάρι.

Επιπλέον ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ είπε ότι οι Μπακς και οι Ράπτορς είναι οι πιο συνεπείς ομάδες της Ανατολής και γι' αυτόν τον λόγο θα είναι οι δύο που θα διεκδικήσουν την είσοδο στους τελικούς του ΝΒΑ.

Chuck made a list of the Top 5 players in the NBA right after waking up from his nap. pic.twitter.com/493uJQeH6U

