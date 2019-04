Ο άσος των Μάτζικ ήταν έτοιμος να τελειώσει μια φάση αλλά ο Ιμπάκα είχε άλλη γνώμη.

Ο Ισπανός χάρισε μία από τις πιο μεγαλοπρεπείς τάπες στον αντίπαλό του και έκανε τον κόσμο του Ορλάντο να ζηλεύει που δεν είναι πια εκεί.

Ιδού η εν λόγω φάση:

All the angles from Serge's STRONG SWAT! #WeTheNorth #NBAPlayoffs @NBAonTNT pic.twitter.com/xvVAuuG7D2

