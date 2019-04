Φημίζεται για τις πάσες του και το έδειξα στο ματς με τους Ρόκετς.

Ο Ρίκι Ρούμπιο βρήκε τον Φέιβορς με μια εκπληκτική no-look ασίστ, σε μία από τις φάσεις της βραδιάς.

Δείτε την έμπνευση του Ρούμπιο.

Rubio's no-look dime sets up the Favors jam!#TakeNote 73#RunAsOne 72#NBAPlayoffs on @ESPNNBA pic.twitter.com/gb5RfTA6Yd

