Στην... εξίσωση με Ντάνκαν-Γιούιν ο εκπληκτικός Εμπίντ! (pic & vid)

Μπορεί να ήταν αμφίβολος για το Game 4 κόντρα στους Νετς, αλλά τελικά ο Τζοέλ Εμπίντ έπαιξε και έκανε... παπάδες.

Είχε 31 πόντους, 16 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 6 μπλοκ και βοήθησε τους Σίξερς να κάνουν το break.

Mε αυτόν τον τρόπο έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία των playoffs που με 30+ πόντους, 15+ ριμπάουντ, 5+ ασίστ και 5+ μπλοκ τα τελευταία 30 χρόνια

Οι υπόλοιπο είναι: Τιμ Ντάνκαν (2 φορές), Έλτον Μπραντ, Πάτρικ Γιούιν και Ραλφ Σάμπσον.

Joel Embiid was doubtful for Game 4.

He played and became the 5th player in the last 35 years with 30 points, 15 rebounds, 5 assists and 5 blocks in a playoff game.

The others? Tim Duncan (2x), Elton Brand, Patrick Ewing and Ralph Sampson pic.twitter.com/7Ypfo3No1b

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 20 Απριλίου 2019