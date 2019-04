Είναι ωραίος τύπος ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας ήταν απελπιστικά άστοχος στο ματς με τους Τζαζ, αφού είχε 3/20 σουτ, ξεκινώντας με 0/15 προσπάθειες.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για το αρχικό 0/15, έδειξε πως δεν θυμόταν πως άρχισε με τόσο απελπιστικά ποσοστό.

Παρόλα αυτά, έχοντας ως όπλο τις βολές, τελείωσε το ματς με 22 πόντους και 10 ασίστ στο break του Χιούστον μέσα στη Γιούτα.

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 21 Απριλίου 2019