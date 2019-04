Γιάννης: «Χαίρομαι που κάναμε break χωρίς να είμαι σε καλό βράδυ» (vid)

Την χειρότερη εμφάνιση του στη σειρά κόντρα στους Πίστονς έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ και 3 ασίστ), ωστόσο οι Μπακς βρήκαν τις λύσεις και έκαναν το break μέσα στο Ντιτρόιτ.

O Greek Freak εκθείασε τους συμπαίκτες του για την σπουδαία δουλειά τους, ενώ τόνισε πως είναι ωραίο να βλέπει την ομάδα του να τα πηγαίνει εξαιρετικά χωρίς αυτόν.

«Τα παιδιά ήταν απίστευτα, ειδικά όταν χρεώθηκα το 4ο φάουλ. Ο Κρις καθοδήγησε εξαιρετικά την ομάδα, ενώ ήταν εξαιρετικός και στη δημιουργία. Μου αρέσει να βλέπω την ομάδα να τα πηγαίνει καλά και χωρίς εμένα. Θα υπάρξουν βραδιές σαν αυτήν και χαίρομαι να βλέπω την ομάδα να κερδίζει ματς εκτός έδρας χωρίς να είμαι εγώ σε καλό βράδυ. Φανερώνει τον χαρακτήρα που έχουμε σαν ομάδα.

Πρέπει να ξεκουραστούμε μετά το Game 4. Θέλουμε να μπούμε στο γήπεδο, πεινασμένοι και πάρουμε και το Game 4..Ήμασταν πρώτοι στη regular season, αλλά είμαστε πεινασμένοι. Θα είναι ωραίο συναίσθημα να πάρουμε την πρώτη σειρά playoffs. Δεν έχω κερδίσει ποτέ μία σειρά. Θέλουμε όμως να συνεχίσουμε να κερδίζουμε αγώνες», ήταν τα λόγια του Έλληνα φόργουορντ.

"There's going to be nights like this, but my teammates did a great job picking me up."#FearTheDeer | @hulu pic.twitter.com/5eNXwbbS95

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 21 Απριλίου 2019