Μόλις 20'' από το τέλος του ματς στο Μπρούκλιν, ο Σκοτ παίρνει την μπάλα στη γωνία, σηκώνεται και... εκτελεί οδηγώντας την ομάδα του στο 3-1.

Ιδού το καλάθι που... σκότωσε τους Νετς:

Mike Scott's clutch triple puts the @sixers ahead for good in Game 4! #PhilaUnite #NBAPlayoffs pic.twitter.com/TJyn9CFuBP

— NBA (@NBA) April 20, 2019