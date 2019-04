Δεν απαντά με τίποτα ο Ουέστμπρουκ: H κόντρα με ρεπόρτερ των Θάντερ! (vid)

Είναι ιδιαίτερος τύπος ο Ράσελ Ουέστμπρουκ.

Πολλές φορές η επιστήμη σηκώνει τα χέρια... ψηλά μαζί του.

Ο ηγέτης των Θάντερ είναι εκνευρισμένος από το 2015 με τον δημοσιογράφο της Οκλαχόμα, Barry Tramel και μέχρι σήμερα συνεχίζει να μην απαντά στις ερωτήσεις του.

Το 2015 του είπε ότι δεν τον συμπαθεί, το 2017 συνέχισε να το δείχνει τη δυσφορία του, ενώ πριν λίγες ώρες όταν χρησιμοποίησε πολλές φορές το next question, αποφεύγοντας τις ερωτήσεις που του έκανε.

Russell Westbrook & OKC reporter Berry Tramel

2015: I just don't like you

2017: Hold up Steven

2019: Next question pic.twitter.com/RNCpinyLZ9

— Ballislife.com (@Ballislife) April 20, 2019