Ο Λίλαρντ έβαλε 25 πόντους σε μια περίοδο κάτι που είχε κάνει τελευταίος ο Άιβερσον! (vid)

Ο Λίλαρντ σε ακόμα ένα παιχνίδι playoffs ήταν ασταμάτητος. Στην τρίτη περίοδο κατάφερε και έβαλε 25 πόντους, κόντρα στους Θάντερ, κάτι που είχε να συμβεί από το 2001, όταν το είχε κάνει ο Άιβερσον. Συγκεκριμένα ο παίκτης των Σίξερς είχε πετύχει 26 την 1η Ιουνίου του 2001 και τώρα κατάφερε να βάλει κάποιος 25+ μετά από 18 χρόνια.

Damian Lillard recorded 25 points in the 3rd quarter Friday. The last player with 25+ PTS in a #NBAPlayoffs quarter was Allen Iverson (26) on June 1, 2001. pic.twitter.com/31TGgJaLlJ

— NBA.com/Stats (@nbastats) 20 Απριλίου 2019