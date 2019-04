Τρομερός ο Ρος των Μάτζικ, ο οποίος βλέποντας το χρονόμετρο να μηδενίζει στη δεύτερη περίοδο με τους Ράπτορς, πέταξε την μπάλα από την σέντρα σημειώνοντας ένα... τρελό buzzer - beater.

T-Ross half-court buzzer-beater like it's nothing

Magic down 3 at the half

(via @NBA)pic.twitter.com/S5cppIjxUG

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 20, 2019