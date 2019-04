Ουέστμπρουκ: Γράφει ιστορία στο παρκέ, αλλά δεν... πείθει! (vids)

Κάνοντας μια... βόλτα στο twitter έχοντας βάλει το όνομα του Ουέστμπρουκ στην αναζήτηση τα αποτελέσματα που βγαίνουν μπορούν να μπερδέψουν και τον μεγαλύτερο υποστηρικτή ή... αντίπαλο του. Από μυθικά ρεκόρ που δίπλα τους φιγουράρουν τεράστια ονόματα της ιστορία του ΝΒΑ, μέχρι χιουμοριστικά tweets με ειρωνεία και χλεύη προς τα εκείνον.

Αυτά τα δύο στοιχεία είναι που... ενώνουν την καριέρα του Ράσελ Ουέστμπρουκ. Από την μία πλευρά τα όσα καταφέρνει μέσα στο παρκέ, που μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν τον τρόπο αλλά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, μέχρι τα κρίσιμα που παραδοσιακά φαίνεται να τα χάνει και τα εξωαγωνιστικά που παραδοσιακά τον κάνουν αντιπαθή στο φίλαθλο κοινό.

Με αφορμή το 2-0 που τρέχουν στην σειρά των playoffs οι Μπλέιζερς και την κριτική που είναι για ακόμα μια φορά... ζόρικη, το gazzetta.gr γυρνά τον χρόνο πίσω σε όσα έχει καταφέρει ο Ουέστμπρουκ εντός και εκτός παρκέ, με αποτέλεσμα η καριέρα του να είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες στο ΝΒΑ.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΣΤΗΣ ΓΕΜΑΤΗ ΡΕΚΟΡ

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ ξεκίνησε την καριέρα του στην Οκλαχόμα και 11 χρόνια μετά βρίσκεται ακόμα εκεί, πιστός όσο ελάχιστοι πλέον στον «μαγικό» κόσμο. Ήταν το Νο.4 στο ντραφτ του 2008 από τους Σιάτλ Σουπερσόνικς, υπέγραψε 5 Ιουλίου το πρώτο του συμβόλαιο και στις 2 Μαρτίου του 2009 έκανε το πρώτο triple double στην καριέρα του, με 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ. Ήταν ο πρώτος ρούκι που πετυχαίνει κάτι τέτοιο μετά τον Κρις Πολ και ο τρίτος στην ιστορία της ομάδας του.

Τα χρόνια περνούσαν και ο Ουέστμπρουκ αύξανε τους μέσους όρους του και με την βοήθεια του οι Θάντερ άλλαξαν το στάτους τους, αφού στην δεύτερη χρονιά του η ομάδα του διπλασίασε τις νίκες της από την προηγούμενη σεζόν και προκρίθηκε στα playoffs με ρεκόρ 50-32. Η πορεία τους κόπηκε από τους μετέπειτα πρωταθλητές της λίγκας, Λέικερς, με τον Ράσελ πάντως να έχει προλάβει να κάνει αίσθηση.

Η επόμενη σεζόν και συγκεκριμένα το 2010 βρήκε τον Ουέστμπρουκ απόλυτο πρωταγωνιστή για την ομάδα της Οκλαχόμα, κάνοντας career high με 43 πόντους κόντρα στους Πέισερς. Οι κορυφαίες εμφανίσεις συνεχίστηκαν και πήρε μια θέση στο All Star Game του 2011. Οι Θάντερ για ακόμα μια σεζόν αποκλείστηκαν από τους μετέπειτα πρωταθλητές Ντάλας Μάβερικς.

Παρόμοια και η επόμενη σεζόν (2012/13) αφού ο πολυτάλαντος γκαρντ βοήθησε την ομάδα του να φτάσει ως πρώτη στα playoffs, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι εκείνος τραυματίστηκε, συνέχισε να παίζει κόντρα στους Ρόκετς, τέλειωσε το ματς με 29 πόντους και δεν έπαιξε ξανά στα playoffs με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η ομάδα του στον επόμενο γύρο κόντρα στους Γκρίζλις. Ο τραυματισμός του τον έστειλε στο χειρουργείο, γρήγορα όμως επέστρεψε και συνέχισε να γράφει ιστορία με τα triple double του, αφού έκανε το 8ο στην ιστορία του ΝΒΑ σε ημέρα Χριστουγέννων. Αμέσως μετά ανακοινώθηκε ότι θα μπει ξανά στο χειρουργείο, με τους Θάντερ να παραμένουν ανταγωνιστικοί εξαιτίας κυρίως του Ντουράντ.

Ο καιρός περνούσε και ο Ουέστμπρουκ ατομικά έσπαγε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ρεκόρ που είχαν δίπλα τους το όνομα του Τζόρνταν, όπου σε αγώνα playoff έβαλε 40 πόντους, 5 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ την ίδια σεζόν οι Θάντερ αποκλείστηκαν από τους Σπερς και ο Ράσελ έγινε ο πρώτος παίκτης με τον Ρόμπερτσον και το μακρινό 1964, που έχει μέσο όρο 26 πόντους, 8 ασίστ και 7 ριμπάουντ σε playoffs.

Η πορεία του συνεχιζόταν με αμείωτους ρυθμούς.

Ο Κέβιν Ντουράντ αποφάσισε να εγκαταλείψει τον αδελφικό του φίλο και την Οκλαχόμα για να ψάξει για ένα πρωτάθλημα, με τον Ουέστμπρουκ αντίθετα να ανανεώνει το συμβόλαιο του και να γίνεται ο απόλυτος ηγέτης της ομάδας του. Η χρονιά που έκανε την διαφορά στην καριέρα του Ουέστμπρουκ είναι εκείνη που ο KD αποφάσισε να σπάσει το... δίδυμο τους, να βρεθεί στους Ουόριορς και ουσιαστικά έμεινε εκείνος ο μοναδικός ηγέτης της Οκλαχόμα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι την σεζόν 2015/16 ο Ράσελ έκανε 42 triple doubles, περισσότερα από όσα είχε κάνει σε ολόκληρη την καριέρα του μέχρι τότε (37), κάτι το οποίο του έδωσε και τον τίτλο του MVP της λίγκας. Αυτή η φόρα κάπου σταμάτησε με την έλευση του Πολ Τζορτζ και του Καρμέλο Άντονι, αλλά η ιστορία έχει γράψει και δεν ξεγράφει.

Οι επόμενες σεζόν μπορούν να ονομαστούς και σεζόν... triple double για τον Ουέστμπρουκ. Έκανε μυθικά πράγματα, έσπασε απαρχαιωμένα ρεκόρ με συνεχόμενες... τριπλές επιδόσεις, αλλά δυσκολεύεται αρχικά να πάει την ομάδα του ένα βήμα παρακάτω και έπειτα να πείσει τον κόσμο ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων. Μόλις στα 29 του χρόνια ανέβηκε στην τέταρτη θέση με εκείνους που έχουν καταφέρει να κάνουν 100 triple doubles στην καριέρα τους. Πάνω από εκείνον φιγουράρουν ονόματα με απίστευτα βαριά ιστορία, όπως εκείνο του Ρόμπερτσον, Μάτζικ Τζόνσον, Τζέισον Κιντ και αμέσως ακολουθεί ο ηγέτης της Οκλαχόμα.

O Ράσελ Ουέστμπρουκ έχει καταφέρει ήδη να γράψει ιστορία και μένει να δούμε που θα καταλήξει όλο αυτό που έχει... ξεκινήσει. Ήδη με τα περσινά 42 triple doubles πέρασε τον Ρόμπερτσον με τα περισσότερα σε μια σεζόν, αλλά πλέον βρίσκεται σε ένα διαφορετικό... κυνήγι. Τα 181 που έχει πετύχει ο παλαίμαχος άσος είναι πρόκληση για τον Ράσελ που στις 12 Νοεμβρίου γίνεται 30 ετών και κοιτώντας στον παρελθόν ο μοναδικός που έχει καταφέρει να κάνει πάνω 61 triple double μετά τα 30 είναι ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Από το 2008/09 ο Ουέστμπρουκ έχει παραπάνω από τα διπλάσια triple double από κάθε άλλη ομάδα της λίγκας και αν αυτό το δεις και λίγο πιο μακρυά γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό καθώς ο Ράσελ έχει περισσότερα από τις 24 από τις 29 ομάδες του ΝΒΑ. Ο παίκτης έχει πετύχει triple double κόντρα σε κάθε ομάδα του ΝΒΑ και αυτό είναι κάτι που δεν έχει πετύχει κανείς άλλος στην ιστορία του θεσμού.

Οι αριθμοί... μιλούν από μόνοι τους, αλλά πολλές φορές σε μια λίγκα που κοιτάει και άλλα πράγματα δεν είναι αρκετοί.

ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΘΟΥΝ!

Η φετινή σεζόν μοιάζει μια από τα ίδια για εκείνον. Έκανε μια εξαιρετική κανονική διάρκεια και έγραψε ιστορία. Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που καταφέρνει να έχει μέσο όρο triple double για τρίτη συνεχόμενη σεζόν, ενώ με τις επιδόσεις του έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για την ομάδα του. Τα ρεκόρ του είναι πολλά και τα περισσότερα αρκετά εντυπωσιακά. Το όνομα του είναι σε λίστες μεταξύ των κορυφαίων, αλλά κάτι δεν... κολλάει σε όλο αυτό.

Δεν ψηφίζεται από το κοινό να βρίσκεται στους βασικούς του All Star Game και η σχέση του με τον μπασκετικό κόσμο είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να έχει. Τσακώθηκε με τον οπαδό στην κερκίδα των Τζαζ, είχε δίκιο όπως αποδείχτηκε στο τέλος αλλά στην αρχή κανείς δεν πήρε το μέρος του, αφού ο χαρακτήρας του είναι τέτοιος που τον κάνει να μπλέκεται συνέχεια σε συζητήσεις με τους οπαδούς.

Τσακώνεται με αντιπάλους του, όπως με τον Πάτρικ Μπέβερλι τον περασμένο Νοέμβριο, τον Εμπίντ, τον Πατσούλια, ενώ ζητάει τον λόγο από όποιον νομίζει ότι τον προκαλεί. Το ίδιο γίνεται τώρα και με τον Λίλαρντ, όπου ο παίκτης των Μπλέιζερς χαρακτήρισε την μονομαχία τους σαν... μονομαχία μεταξύ σκύλων.

Παράλληλα, μετά το τέλος του πρώτου αγώνα κόντρα στην ομάδα του Πόρτλαντ απάντησε με αγένεια σε δημοσιογράφο, κάτι που και πάλι τον έφερε στην δημοσιότητα για όλους τους λάθος λόγους. Αντιδρά άσχημα σε ότι γίνεται, ενώ έχει κατηγορηθεί πολλές φορές και για τον τρόπο που κυνηγά τα ρεκόρ του, αφού πολλές φορές φαίνεται σαν να βάζει τους αριθμούς του πάνω από την ομάδα του.

Thunder's Russell Westbrook continues his "next question" stand-off with OKC reporter on the podium after Game 1 loss to Blazers pic.twitter.com/3gWku9eXh5

— Ben Golliver (@BenGolliver) 14 Απριλίου 2019