Όπως αναφέρει ο Ζακ Λόουι του «ESPN», ο 33χρονος ψηλός ενεργοποίησε την σχετική οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του και θα μείνει στην Ουάσινγκτον και τη σεζόν 2019-20.

Ο Χάουαρντ θα πάρει $5.6 εκατομμύρια στη δεύτερη χρονιά του στους Ουίζαρντς, ενώ φέτος αγωνίστηκε σε μόλις 9 ματς, λόγω τραυματισμών.

Not a shocker obviously, but Dwight Howard has opted into his $5.6 million deal for next season (player option) with Washington, sources say.

— Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) 19 Απριλίου 2019