Χάρντεν: Έγραψε ιστορία με triple double και 30άρα! (pic & vid)

Δεν σταματά να τρελαίνει κόσμο ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο σταρ των Ρόκετς... καθάρισε και στο Game 2 του Τζαζ, έχοντας 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 6ος παίκτης στην ιστορία των playoffs με τουλάχιστον 2 ματς με 30άρα και triple double.

Η υπόλοιπη λαμπρή λίστα έχει τους κυρίους ΛεΜπρόν Τζέιμς, Όσκαρ Ρόμπέρτσον, Ράσελ Ουέστμπρουκ, Τσαρλς Μπάρκλεϊ και Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

James Harden had 32 pts, 13 reb, 10 ast in a 118-98 win vs the Jazz tonight.

Harden is the 6th player in NBA postseason history to record multiple 30-point triple-doubles, joining LeBron James, Oscar Robertson, Russell Westbrook, Charles Barkley and Wilt Chamberlain. (h/t Elias) pic.twitter.com/spfSqlpbXa

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 18 Απριλίου 2019