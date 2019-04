Γκρίζλις: Ανέβηκε επίπεδο το front office τους

Η ομάδα του Μέμφις είχε εκφράσει την επιθυμία να προχωρήσει στην πρόσληψη πολλών ανθρώπων με μεγάλη εμπειρία σε διοικητικές θέσεις στο ΝΒΑ και το έκανε πράξη.

Οι Γκρίζλις ανακοίνωσαν επίσημα πως ο Ριτς Τσο αναλαμβάνει καθήκοντα αντιπροέδρου και ο Γκλεν Γκράνγουολντ θα είναι ανώτατος σύμβουλος.

Ο Τσο έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε front offices, με πρόσφατη θητεία στους Χόρνετς ως τζένεραλ μάνατζερ. Επίσης, ήταν GM σε Σουπερσόνικς/Θάντερ (2000-10), Μπλέιζερς (2010-11) και Χόρνετς (2011-18).

Ο Γκράνγουολντ ήταν GM σε Νικς (2006-13) και Ράπτορς (1997-2004).

Grizzlies name Rich Cho as Vice President of Basketball Strategy and Glen Grunwald as Senior Advisor.

