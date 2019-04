Η Βοστόνη έκανε το 1-0 στις αναμετρήσεις με την Ιντιάνα κι απόψε θέλει να διπλασιάσει τα θετικά αποτελέσματα ενώ η συμμετοχή του Αλ Χόρφορντ κρίνεται αμφίβολη.

Ο 32χρονος φόργουορντ - σέντερ, ο οποίος φέτος μετράει 13.6 πόντους, 6.7 ριμπάουντ και 4.2 ασίστ, ταλαιπωρείται από ίωση.

Celtics say Al Horford is now questionable for game 2 due to illness. pic.twitter.com/CEW17Gof6S

— Chris Forsberg (@ChrisForsberg_) 17 Απριλίου 2019