Μάβερικς: Απορρίφθηκε το παρατσούκλι «Matador» για τον Ντόντσιτς! (vid)

Η ομάδα του Ντάλας κινήθηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο για την κατοχύρωση των δύο αυτών προσωνυμίων (που σημαίνουν «ταυρομάχος») του Σλοβένου γκαρντ, ωστόσο το αίτημά της απορρίφθηκε.

Η εξέλιξη αυτή δεν προκάλεσε καμία έκπληξη στον δικηγόρο Τζος Γκέρμπεν, που παρακολουθούσε την όλη διαδικασία, καθώς έχουν βρεθεί πάνω από 20 παρόμοια ψευδώνυμα στις ΗΠΑ.

Ο Ντόντσιτς θα πρέπει να αναζητήσει άλλο nickname τώρα και η μητέρα του, Μίριαμ Πότερμπιν, είχε τη λύση, αφού φέρεται να έχει καταθέσει στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ τα «Luka 77» και «Luka Magic 77».

Σε περίπου τέσσερις μήνες, όσο κρατά και η διαδικασία δηλαδή, θα έχουμε νέα!

