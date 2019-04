O Άνταμς 'διέλυσε' τον Λίλαρντ και απάντησε: «Αν χτύπησε δεν είναι δικό μου πρόβλημα» (vids)

Ο Στιβεν Άνταμς έβαλε δυνατά το κορμί του, ο Λίλαρντ δεν τον είδε, έπεσε πάνω του και σωριάστηκε στο παρκέ. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν μερικές κουβέντες και μετά το τέλος του αγώνα ο παίκτης των Θάντερ απάντησε για το τι ακριβώς έγινε.

«Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Μπορεί να χτύπησε, αλλά αυτό δεν είναι πρόβλημα μου. Έπρεπε ο δικός του ψηλός να τον ενημερώσει ότι υπάρχει σκριν, αλλά αυτός νευρίασε με εμένα».

Steven Adams on his screen on Damian Lillard and the conversation after: “That was just a weird situation. It might’ve hurt but it’s not my problem really. It’s his big man to let him know there’s a screen there but he got upset with me.” pic.twitter.com/52u4XuRdqQ

