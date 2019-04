Νέο σοκ για Κάζινς: Τέλος η χρονιά! (pic & vid)

Ο «Boogie» υπέστη ρήξη τετρακέφαλου στο αριστερό του πόδι στο δεύτερο ματς της σειράς με τους Κλίπερς με αποτέλεσμα να χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια των Ουόριορς στα playoffs.

Βέβαια ίσως και να μην χρειαστεί επέμβαση, αφού η ομάδα του Γκόλντεν Στέιτ θα περιμένει τις δύο πρώτες εβδομάδες για να δει την πορεία της αποθεραπείας του.

Αν μη τι άλλο πρόκειται για ένα τεράστιο πλήγμα για τους Ουόριορς και για μια νέα ατυχία για τον ίδιο τον Κάζινς o οποίος είχε φέτος 16,3 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 3,6 ασίστ.

This is probably season-ending for Cousins, but he and the team will see how he responds within the first two weeks of rehab that is not expected to require surgery, sources said. https://t.co/OctIgrMHOS

