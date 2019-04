Μπακς - Πίστονς: Χάνει τη σειρά ο Γκρίφιν (pic)

Ο ψηλός των Πίστονς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στο αριστερό γόνατο και θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να επιστρέψει σε κάποιο παιχνίδι κόντρα στα «ελάφια».

Ο 30χρονος παίκτης αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα τις τελευταίες εβδομάδες και μένει να δούμε αν θα καταφέρει να γυρίσει στα παρκέ.

Ο Γκρίφιν δεν αγωνίστηκε ούτε στο πρώτο ματς, στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την παρέα του επικράτησαν με 121-86.

Yahoo Sources: Pistons star Blake Griffin likely to miss the first-round series against Bucks with left knee injury: https://t.co/E5NRkf3hkR pic.twitter.com/2vadXXoJwD

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) 15 Απριλίου 2019