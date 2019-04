Ο Σίμονς έκανε triple double και έδειξε το αυτί του στον κόσμο που τον είχε αποδοκιμάσει! (vid)

Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των Σίξερς και των Νετς ο Σίμονς είχε αποδοκιμαστεί για την απόδοση του. Στο δεύτερο όλα άλλαξαν και ο παίκτης θέλησε να απαντήσει κρατώντας το αυτί του, σε μια κίνηση που έχει κάνει πρώτος ο Άιβερσον. Ο Σίμονς έκανε triple double με 18 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ και έδωσε απαντήσεις με την απόδοση του.

«Απλά προσπαθούσα να είμαι εγώ. Σκεφτόμουν τις αποδοκιμασίες του τελευταίου παιχνιδιού. Αγαπώ αυτή την πόλη».

| Simmons heard the boos! He joins Charles Barkley and Wilt Chamberlain as the only Sixers to post multiple playoff triple doubles. https://t.co/0rT9ZYkPn3 - @SportsRadioWIP pic.twitter.com/za44pJQTVu

— Herald Sun Sport (@heraldsunsport) 16 Απριλίου 2019