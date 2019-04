Ο ΜακΚόλουμ και η... απάντηση στο «δούλεμα» που είχε δεχτεί στο twitter (pics & vid)

Συγκεκριμένα ο σταρ του Πόρτλαντ είχε πει ότι δεν θέλει να πάει σε κάποια superteam ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες για το πρωτάθλημα εξηγώντας ότι «είναι απαίσιο. Εγώ δεν μεγάλωσα έτσι».

Αμέσως είχε δεχθεί μια... απάντηση από μία ακόλουθό του στο twitter η οποία του είχε πει: «Καλά, κέρδισε πρώτα ένα ματς των playoffs» με τον ΜακΚόλουμ να απαντά: «Προσπαθώ Τζένιφερ».

Οι Μπλέιζερς την... περίμεναν στη γωνία: «Αυτό είναι για σένα Τζένιφερ» έγραψαν χαρακτηριστικά μετά τη νίκη κόντρα στη Θάντερ, αλλά ο παίκτης της ομάδας δεν θέλησε να δώσει συνέχεια, λέγοντας χαμογελαστός: «Πιθανόν να είναι μια καλή κοπέλα...»

Y’all stay bringing up old stuff. Yall got me out here looking like a bitter ex. 1 of the best teams ever assembled W/ 2 players you could argue are top 15 greatest to lace them up. 4 hall of famers w/ another one on the way. I’m happy stop making me look like a scorn man sheesh https://t.co/4xVYw5FDOv

— CJ McCollum (@CJMcCollum) 15 Αυγούστου 2018