To «καρφί» του MVP Καντέρ: «Ήμουν στην χειρότερη ομάδα και έλεγαν ότι είμαι και μεγάλος» (vids)

Ο Τούρκος σέντερ ήταν εξαιρετικός στα 34 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ και έδειξε ότι μπορεί να «γεμίσει» τα... παπούτσια του τραυματία, Γιουσούφ Νούρκιτς!

Συγκεκριμένα σημείωσε 20 πόντους έχοντας 8/14 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 4/6 βολές, 18 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 τάπες, 1 κλέψιμο και 2 λάθη.

«Ήμουν στην χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος και μάλιστα δεν έπαιζα καθόλου γιατί νόμιζαν ότι είμαι πολύ μεγάλος. Με όλη την κατάσταση που επικρατούσε ήμουν πολύ θυμωμένος γιατί ήθελα να παίζω και να κερδίζω. Πριν λίγες μέρες κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είπα ότι είμαι ευλογημένος που βρίσκομαι τώρα σε αυτόν τον οργανισμό» σχολίασε ο Καντέρ, πετώντας το «καρφί» του στους Νικς!

Δείτε τι είπε ο Τούρκος σέντερ μετά το ματς...

Blazers' Enes Kanter (20 points, 18 rebounds) after Game 1 win over Thunder on turnaround since Knicks tenure: "I was on the worst team in the leauge and I wasn't even playing because they thought I was too old. ... I feel blessed." pic.twitter.com/8iiQCwxMeC

— Ben Golliver (@BenGolliver) 14 Απριλίου 2019