Μπακς: Οι 70 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο είναι η 2η καλύτερη επίδοση της ιστορίας τους! (vid)

Οι Μπακς κόντρα στους Πίστονς ήταν εξαιρετικοί, ειδικά στην επίθεση και οι 70 πόντοι του πρώτου ημιχρόνου αποτελεί ιστορική επίδοση. Είναι η δεύτερη καλύτερη απόδοση σε πρώτο ημίχρονο αγώνα playoff στην ιστορία της ομάδας, μετά το μακρινό 1970.

Η καλύτερη επίδοση είναι οι 77 πόντοι που είχαν βάλει τα «Ελάφια» στις 30 Μαρτίου του 1970.

The Bucks scored 70 points in the 1st half, the 2nd-most in the 1st half of a playoff game in franchise history.

They scored 77 on March 30, 1970. pic.twitter.com/XMosnoJnw4

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 15 Απριλίου 2019