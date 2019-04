Ο ηγέτης της Οκλαχόμα δεν διαχειρίστηκε με ιδανικό τρόπο την ήττα από τους Μπλέιζερς και το ξενέρωμα του ήταν πασιφανές. Ο Ουέστμπρουκ είχε περίεργο ύφος στην συνέντευξη Τύπου και μετά από τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων απλά απαντούσε, επόμενη ερώτηση, χωρίς να τους μιλήσει.

Thunder's Russell Westbrook continues his "next question" stand-off with OKC reporter on the podium after Game 1 loss to Blazers pic.twitter.com/3gWku9eXh5

— Ben Golliver (@BenGolliver) 14 Απριλίου 2019