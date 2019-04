Σε 23' ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 24 πόντους, 17 ριμπάουντ, 4 ασίστ κι ένα κλέψιμο.

Ιδού η τρομερή εμφάνισή του κόντρα στους Πίστονς, όπου η ομάδα του έκανε το 1-0 στη σειρά των playoffs:

The MVP went OFF in the WIN!!

24 PTS | 17 REB | 4 AST | 53% FG | 23 MIN. #FearTheDeer pic.twitter.com/lDZXKM5R69

