Η αλήθεια είναι πως το παιχνίδι κυλούσε ήρεμα, οι Σέλτικς είχαν «κλειδώσει» τη νίκη και το 1-0, αλλά ο Τζέιλεν Μπράουν αποφάσισε να δημιουργήσει ένταση.

Σε μία επίθεση των Πέισερς ο Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και ο Μπράουν επέλεξε να τον σπρώξει δυνατά και απροκάλυπτα.

Δείτε τη φάση...

Jaylen Brown just shoves Bogdanovic.

Welcome to the playoffs pic.twitter.com/t37wR1lLMZ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 14 Απριλίου 2019