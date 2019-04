Ο γκαρντ των Σέλτικς έτρεξε γρήγορα το παρκέ και με ένα εκτός ισορροπίας τρίποντο, ευστόχησε για χάρη της ομάδας του.

Με αυτόν τον τρόπο ο Τέρι Ροζίερ κέρδισε τόσο το χρονόμετρο όσο και την άμυνα των Πέισερς.

Δείτε το καλάθι...

Terry Rozier to beat the Q3 horn... YES! @celtics take the 3rd quarter 26-8.#Celtics 64#GoldDontQuit 53#NBAPlayoffs on @NBAonTNT pic.twitter.com/PZ9RTEx3x9

— NBA (@NBA) 14 Απριλίου 2019