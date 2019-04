Ξέσπασε κατά των διαιτητών ο Ρίβερς: «Ήταν αηδιαστικό!» (vid)

Παράπονα από τη διαιτησία του ματς των Κλίπερς με τους Ουόριορς είχε ο Ρίβερς.

Ο προπονητής της ομάδας του LA... τρελάθηκε με μια τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Γκαλινάρι, ενώ από την άλλη πλευρά οι παίκτες των πρωταθλητών είχαν... ασυλία όπως άφησε

«Η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Γκαλινάρι μπορώ να πως ότι ήταν αηδιαστική. Για αυτό ταράχθηκα. Μετά από αυτό που είδα από 2 παίκτες των Ουόριορς, οι οποίοι τιμωρήθηκαν, είναι αηδιαστικό αυτό που εγινε με τον Γκαλινάρι. Δεν είπε τίποτα και πήρε τεχνική σε ματς playoffs. Ρώτησα απλά "ποιο φάουλ". Παίκτες των Ουόριορς έβριζαν, φώναζαν και δεν τιμωρήθηκαν. Πρέπει να είμαστε συνεπείς. Εγώ δέχθηκα τεχνική ποινή επειδή είπα «το μοναδικό που θέλω είναι η συνέπεια»

