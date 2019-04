Μπράουν για Εμπίντ-Τζόνσον: «Απαράδεκτο αυτό που έκαναν, δεν το εγκρίνουμε» (vid)

Οι Τζοέλ Εμπίντ και Αμίρ Τζόνσον κοιτούσαν το κινητό την ώρα που παιζόταν το ματς με τους Νετς, κάτι που έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης στο ΝΒΑ.

Ο Καμερουνέζος είπε πως ο Τζόνσον έβλεπε το κινητό, επειδή η κόρη του είναι άρρωστη, όμως ο Μπρετ Μπράουν ήταν ενοχλημένος από την συμπεριφορά των παικτών του.

Ο προπονητής των Σίξερς τόνισε πως αυτό που έκαναν είναι απαράδεκτο και σε καμία περίπτωση δεν το εγκρίνει η ομάδα, αφού δεν την εκφράζουν τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Sixers coach Brett Brown on Joel Embiid & Amir Johnson looking at cell phone on bench during Game 1 loss to Nets: "It's completely unacceptable and we will deal with it internally, very soon. It's not something we are and certainly don't condone." pic.twitter.com/oau1n7qj5G

— Ben Golliver (@BenGolliver) 13 Απριλίου 2019