Γιόκιτς: 4ος με triple double σε ντεμπούτο στα playoffs! (pic & vid)

Το triple double του Νίκολα Γιόκιτς δεν ήταν αρκετό για να πάρουν οι Νάγκετς τη νίκη κόντρα στους Σπερς.

Παρόλα αυτά ο Σέρβος σέντερ έγραψε ιστορία.

Ο Joker είχε 10 πόντους, 14 ριμπάουντ και 14 ασίστ, κάτι που του επέτρεψε να γίνει ο 4ος παίκτης όλων των εποχών στα playoffs που πετυχαίνει triple double στο ντεμπούτο του στην postseason.

Μάλιστα έγινε ο πρώτος μετά το 2006 και τον ΛεΜπρόν που τα καταφέρνει.

Σίγουρα θα ήθελε να συνδυάσει το ξεχωριστό στατιστικό με μια νίκη της ομάδας του.

Tonight Nikola Jokic became the first player since 2006 (LeBron James) to post a triple-double in his #NBAPlayoff debut! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wpsdEPkGOW

— Sports Daily (@SportsDGI) 14 Απριλίου 2019