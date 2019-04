Ενα ματς χρειάστηκε ο Κάρι για να γράψει ιστορία στα playoffs.

Ο Κάρι, με μακρινό σουτ που πέτυχε στα μέσα της τελευταίας περιόδου, έγινε ο πρώτος σουτέρ στα νοκ άουτ του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα, σημείωσε το 386ο τρίποντό του, ξεπερνώντας τα 385 του Ρέι Άλεν.

Δείτε το καλάθι, με το οποίο έκανε το ρεκόρ:

This makes @StephenCurry30 the leader for all-time 3PM in #NBAPlayoffs history! #DubNation pic.twitter.com/a6NOAD7F8T

— NBA TV (@NBATV) April 14, 2019