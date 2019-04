Εμπίντ: «Ο Αμίρ Τζόνσον έβλεπε το κινητό του γιατί η κόρη του είναι άρρωστη» (vid)

Στο ματς με τους Νετς, προκάλεσε αίσθηση το γεγονός ότι ο Αμίρ Τζόνσον κοιτούσε το κινητό του μαζί με τον Τζοέλ Εμπίντ.

Ωστόσο, ο Καμερουνέζος σούπερ σταρ της ομάδας της Φιλαντέλφεια εξήγησε γιατί συνέβη αυτό. Και μάλιστα ο λόγος ήταν πολύ σοβαρός.

«Ο Αμίρ Τζόνσον χρησιμοποιούσε το κινητό του για να τσεκάρει πως είναι η κόρη του που είναι πολύ άρρωστη», είπε χαρακτηριστικά ο Εμπίντ.

Embiid says Amir Johnson was using his phone to check on his daughter who is "extremely sick.”

(via @BenGolliver)pic.twitter.com/oluAUKTk3a

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 13, 2019