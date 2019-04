Μπάτλερ: Γράφει ιστορία με τη φανέλα των Σίξερς (pic)

Με 36 πόντους κόντρα στους Νετς, προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του ζωντανή για τη νίκη και το 1-0. Οι Σίξερς, ωστόσο, δεν τα κατάφεραν απέναντι στο Μπρούκλιν.

Ωστόσο, ο Μπάτλερ κατάφερε να γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ομάδας της Φιλαντέλφεια και να μπει στην 4άδα των παικτών με τουλάχιστον 30 πόντους σε ματς των playoff.

Οι άλλοι τρεις είναι οι Άλεν Άιβερσον, Αντρέ Μίλερ και Τζοέλ Εμπίντ.

Jimmy Butler is just the 4th 76ers player to have 30 points in a playoff game in the last 25 seasons.

Butler joins Allen Iverson, Andre Miller and Joel Embiid. pic.twitter.com/p3pJceku2r

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 13, 2019