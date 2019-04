«Τελειώνει» του Ουόλτον στους Κινγκς (pic)

Ο πρώην κόουτς των Λέικερς θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή το Νο1 φαβορί να αντικαταστήσει τον Γέργκερ στους Κινγκς και όλα δείχνουν πως θα έχει αίσιο τέλος η υπόθεση.

Όπως αναφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφκσι, ο Ντίβατς προσέφερε τη θέση του προπονητή στον Ουόλτον, οι δυο τους θα συναντηθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται σύντομα.

Luke Walton and the Sacramento Kings are progressing rapidly on a deal to make him the franchise’s new coach, league sources tell ESPN. A formal announcement is expected as soon as this weekend. https://t.co/w1TUog820m

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Απριλίου 2019